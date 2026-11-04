Собаки з Чорнобиля мають особливі гени: вчені пояснили, як це сталось

Дослідники припускають, що тварини могли успадкувати особливості, які допомагають виживати в забрудненому середовищі.

Собаки, які живуть поблизу Чорнобильської атомної електростанції, мають помітно інший генетичний склад, ніж тварини з територій, розташованих лише за 15 км від неї. Нове дослідження показало, що ці відмінності можуть бути пов'язані з природним відбором, а не з мутаціями, спричиненими радіацією.

Науковці виявили понад 100 ділянок геному, які демонструють ознаки еволюційних змін. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Genes, а також повідомляє видання Phys.org.

Раніше дослідники вже встановили, що собаки, які мешкають поблизу Чорнобильської АЕС, генетично відрізняються від тварин із навколишніх територій. Однак науковці прагнули з'ясувати, що саме спричинило ці відмінності: природний відбір чи генетичний дрейф.

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Генетичний дрейф – це випадкова зміна частоти певних генетичних варіантів у популяції. Таке явище особливо характерне для невеликих та ізольованих груп тварин.

Щоб перевірити можливі причини генетичних змін, дослідники з Університету штату Північна Кароліна порівняли дані чорнобильських собак із генетичними характеристиками ізольованих популяцій у Східній Європі та на Галапагоських островах.

Результати показали, що відмінності між чорнобильськими собаками та іншими популяціями не можна пояснити лише їхньою ізоляцією та випадковими генетичними змінами.

Вчені знайшли понад 100 ділянок геному з ознаками природного відбору

Під час аналізу дослідники виявили понад 100 ділянок геному, які демонструють ознаки спрямованого відбору. Це форма природного відбору, за якої певні успадковані ознаки, що дають перевагу в конкретних умовах, стають дедалі поширенішими серед представників популяції.

Серед генів, у яких виявили відповідні ознаки, є ті, що відповідають за:

репарацію ДНК;

поділ клітин;

роботу імунної системи;

процеси, пов'язані з розвитком раку.

Дослідниця Меган Діллон, яка входила до наукової команди, пояснила, що ці гени беруть участь у біологічних процесах, які потенційно можуть допомагати тваринам протистояти впливу токсичних речовин у навколишньому середовищі.

Радіація не обов'язково спричинила генетичні зміни собак

Попри виявлені відмінності, науковці поки не встановили, які саме чинники навколишнього середовища вплинули на генетичний склад чорнобильських собак.

Окрім радіоактивного забруднення, у районі Чорнобильської АЕС присутні важкі метали та інші токсичні речовини. Тому дослідники не можуть однозначно пов'язати виявлені генетичні особливості саме з радіацією.

Генетик Метью Брін, який також брав участь у дослідженні, припустив інший механізм змін. За його словами, деякі собаки могли вже мати генетичні варіанти, які давали їм перевагу під час початкового впливу несприятливих умов.

Такі тварини мали більше шансів вижити та передати свої особливості потомству. Таким чином, генетичні зміни могли поширюватися в наступних поколіннях без виникнення нових мутацій, спричинених радіацією. Водночас дослідники наголошують, що остаточні причини генетичних відмінностей чорнобильських собак ще потребують з'ясування.

Собаки в зоні ЧАЕС мають генетичні особливості

Як повідомляв УНІАН, після аварії на Чорнобильській АЕС здичавілі собаки, що мешкають у зоні відчуження, утворили окремі генетичні популяції.

Аналіз показав, що собаки, які живуть поблизу атомної електростанції, генетично відрізняються від тих, що мешкають у місті Чорнобилі, розташованому за 15 км від неї. Зазначається, що дослідники також виявили окрему генетичну групу в Славутичі, що знаходиться приблизно за 45 км від станції.

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