Порушено справу відносно керівника Жовківського лісгоспу

Львів. 28 липня. УНІАН. Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу відносно голови комітету державного підприємства “Жовківське лісове господарство”, який завдав збитків державі на загальну суму 128,2 тисяч гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) відносно голови комітету державного підприємства “Жовківське лісове господарство”.

Він, на підставі підроблених документів, без проведення тендерних торгів, придбав за завищеною вартістю обладнання для обробки деревини, чим завдав збитків державі на загальну суму 128,2 тисяч гривень.