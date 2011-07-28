У Києві скоєно розбійний напад на інкасаторів банку
18:36, 28 липня 2011Кримінал
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Сьогодні декілька невідомих скоїли напад на інкасаторів одного з київських банків. В інкасаторів та начальника служби охорони банку забрали сумки з грошима
Київ. 28 липня. УНІАН. Сьогодні, близько 11.00, на вулиці Дмитрівській в Києві, декілька невідомих скоїли напад на інкасаторів банку, серед яких був і начальник охорони банку, заволодівши сумками з грошима.
Про це повідомило УНІАН джерело у МВС України.
Сума викраденого - уточнюється.
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