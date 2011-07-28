У Києві скоєно розбійний напад на інкасаторів банку

Київ. 28 липня. УНІАН. Сьогодні, близько 11.00, на вулиці Дмитрівській в Києві, декілька невідомих скоїли напад на інкасаторів банку, серед яких був і начальник охорони банку, заволодівши сумками з грошима.

Про це повідомило УНІАН джерело у МВС України.

Сума викраденого - уточнюється.