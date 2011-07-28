На Полтавщині 25-річний чоловік зґвалтував 2-річного пасинка

Полтава. 28 липня. УНІАН. На Полтавщині до довічного ув’язнення засуджено 25-річного жителя села Надежда Диканського району, який згвалтував 2-річного пасинка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

У міліції нагадали, що зазначений злочин було розкрито наприкінці січня 2010 року. 2-річного малюка, який лежав на підлозі будинку, знайшла його 22-річна матір. Дитина померла до прибуття швидкої. 25-річний вітчим хлопчика намагався переконати працівників Диканського райвідділу міліції, які проводили перевірку факту, що дитина загинула через хворобу. Однак його свідчення були спростовані результатами судово-медичної експертизи – дитина загинула від ушкоджень внутрішніх органів, несумісних із життям.

В основу обвинувачення, пред’явленого вітчиму правоохоронцями, було покладено висновки судово-медичного дослідження та імунологічної експертизи, які засвідчили факт зґвалтування і насильницької смерті дитини.

23 липня 2010 року обвинувальним вироком Полтавського Апеляційного суду 25-річного чоловіка засуджено до найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі.