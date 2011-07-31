У Львові вбито одного із лідерів Banderstadt Ultras

Київ. 31 липня. УНІАН. 28 липня у Львові в районі вулиці Січових Стрільців сталася сутичка між молодими особами.

У результаті сутички трьох осіб із ножовими поранення госпіталізували до однієї із міських лікарень Львова. Один із госпіталізованих від отриманих травм помер в лікарні. Загибель чоловіка у коментарі ZAXID.NET підтвердив речник ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.

Як стало відомо ZAXID.NET загиблим виявився один із лідерів організації Banderstadt Ultras на прізвисько «Shalenyj». Однак, як зазначають знайомі загиблого, незважаючи на прізвисько, він був дуже спокійним та урівноваженим.

Друзі загиблого прийшли на місце події, щоб вшанувати пам’ять товариша. Окрім цього, наступний матч ФК «Карпати» проти полтавської «Ворскли» представники організації планують провести у повній мовчанці, так вони хочуть вшанувати загиблого.

Водночас, як повідомило джерело в правоохоронних органах, 28 липня у районі вулиці Січових Стрільців під час сутички між групою молодих осіб, до лікарні госпіталізували трьох молодих людей. За нанесення ножових поранень правоохоронці затримали трьох молодиків, які і зараз перебувають в одному із райвідділів міліції.

Додамо, що Banderstadt ultras була заснована 13 грудня 2007 року. Banderstadt ultras – це структура, яка об'єднує найбільш активних фанатів, які займаються всім, що пов'язане з підтримкою своєї команди – атрибутика, квитки, організація шоу на трибунах, виїзди, підтримує ФК «Карпати».

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