На Рівненщині колода протаранила салон легковика. Фото

Київ. 2 серпня. УНІАН. На Рівненщині колода розтрощила салон легковика під час зіткнення автомобіля з причепом трактора завантаженого дерев’яними колодами. Водій і пасажир іномарки отримали важкі травми.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Птича Дубенського району Рівненщини, 22-річний житель села Повча, керуючи автомобілем «Форд Ескорт», рухався зі сторони Дубно в напрямку Львова. Не дотримавшись безпечної дистанції руху, він допустив зіткнення легковика з причепом трактора «МТЗ-82», що був завантажений дерев’яними колодами.

Як зазначається у повідомленні, одна з колод пробила лобове скло і, протаранивши салон авто, вибила ще й заднє скло.

«Як в таких умовах і водій, і пасажир легковика вижили, досі невідомо. В результаті ДТП водій і його односельчанин, пасажир «Форда», 23-річний Володимир, з важкими травмами були доставили в Дубенську центральну районну лікарню, а згодом – в реанімаційне відділення Рівненської міської центральної лікарні», - інформує УЗГ.

У водія лікарі діагностували політравму, забій правої скронево-лобної ділянки голови, перелом кісток черепа, а у пасажира - політравму, закрита черепно-мозкову травму, перелом кісток перенісся, перелом кісток нижньої щелепи та забійну рвану рану м’яких тканин шиї. Свідки кажуть, що обидва парубки були напідпитку. До того ж у салоні розбитого легковика лежала напівпорожня пляшка горілки.

Причину ДТП встановлює слідство.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно біля села Птича перекинувся туристичний автобус «Неоплан» через що загинула одна із пасажирок, а згодом у цьому ж населеному пункті сталася ДТП, в якій перекинувся «Мерседес-Спринтер». Пасажиру цього транспортного засобу ампутували праву руку.