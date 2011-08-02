Сьогодні День Повітрянодесантних військ

Сьогодні, другого серпня, українські та російські десантники різних поколінь відзначають День Повітрянодесантних військ.

В Україні день ПДВ відзначають в містах, в яких дислокуються аеромобільні війська: Житомир, Львів, Миколаїв, Гвардійське і Десна.

У Росії урочисті заходи проведуть в 26 містах, при цьому наймасштабніше свято відбудеться в Москві.

Міністр оборони України Михайло Єжель у своєму привітанні з нагоди Дня аеромобільних військ наголосив, що «його відзначення є даниною шани і вдячності усім, хто мужньо боронив рідну землю в роки Великої Вітчизняної війни, примножував ратну славу у мирний час, а також тим, хто нині зразковою службою гідно продовжує бойові традиції старших поколінь».

«81 рік тому почався родовід повітряно-десантних військ, нащадками яких є аеромобільні війська Збройних Сил України. “Крилата піхота” – це десятки тисяч військовослужбовців, нагороджених орденами і медалями, частини і з’єднання, удостоєні почесного звання “Гвардійські”. Воїни-аеромобілісти та десантники є елітою Українського війська. Ви завжди у бойовій готовності і здатні виконати визначені завдання у найскладніших умовах. Недарма ваш девіз - “Ніхто, крім нас!”, - йдеться у привітанні Міністра оборони України.



