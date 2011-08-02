Одеса. 2 серпня. УНІАН. В Одесі п`яний чоловік стрибнув з 11-го поверху і залишився живий.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС України в Одеській області, 38-річний мешканець висотного будинку по вулиці Паустовського, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, стрибнув з 11-го поверху висотки, намагаючись звести рахунок з життям, проте впав на козирок будинку на рівні третього поверху і залишився живий, одержавши травми різного ступеня тяжкості.

Рятувальники МНС за допомогою сходів зняли на носилках постраждалого і доставили його до обласної лікарні.

За словами медиків, зараз стан здоров`я постраждалого тяжкий.

Чоловік не повідомив співробітникам правоохоронних органів мотиви свого вчинку. Ведеться слідство.