Міліція затримала хулігана, який «замінував» дачу Януковича

Київ. 2 серпня. УНІАН. Правоохоронці затримали чоловіка, який 1 серпня повідомив про замінування Печерського райсуду столиці та дачі Президента України.

Як повідомили УНІАН в ГУМВС України в м.Києві, у понеділок, близько 15.02, невідомий зателефонував до оперативного чергового ГУМВС України в Києві та повідомив про замінування Печерського райсуду столиці та дачі Президента України.

Як зазначається у повідомленні, оперативно-розшуковими заходами упродовж 10 хвилин працівники київської міліції на станції метро «Мінська» затримали «телефонного жартівника», яким виявився безробітний чоловік 1957 року народження, який у 2005 році був засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Попередньо встановлено, що псевдомінер зателефонував до міліції з хуліганських спонукань, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, при цьому намагався змінити свій голос шляхом прикриття телефонної слухавки носовою хустинкою.

Наразі матеріали цієї події зареєстровані в Оболонському РУ ГУМВС України в м. Києві де вирішуватимуть питання щодо порушення проти киянина кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді арешту до шести місяців або обмеження волі до трьох років.