У Львові десантники поламали фонтан

Львів. 4 серпня. УНІАН. У Львові під час святкування Дня Повітрянодесантних військ хлопцями-десантниками було пошкоджено фонтан у центрі міста біля Оперного театру.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«2 серпня відзначали День десантника і молоді хлопці купалися у фонтані. Як наслідок - фонтан зіпсуто. Погнуті форсунки, з деяких вода не надходить зовсім, а з деяких вона б’є не в тому напрямку і не під тим кутом, як це задумано проектувальником. За попередніми оцінками, збитки складають близько 20 тисяч гривень. Я вважаю, що фонтану потрібна постійна охорона. Це значно дешевше для бюджету міста, ніж кошти на реставрацію. В міліцію постійно надходять звернення від голови Галицької районної адміністрації щодо пошкодження фонтану. Маршрут міліцейських патрулів пролягає через увесь проспект Свободи, однак цього, очевидно, недостатньо», - розповів директор ТзОВ «Ренесанс» Олесь Криськів.

За словами Олеся Криськіва, щодня працівники ТзОВ «Ренесанс» проводять планову ранкову перевірку стану фонтану і ремонтують окремі деталі, якщо вони були пошкоджені у попередній день.

Фонтан перед Оперним театром відкрили у 2008 році. Він знаходиться на балансі Галицької районної адміністрації Львова, а обслуговує його компанія «Ренесанс».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня День десантника у Львові відзначили у фонтані з горілкою.