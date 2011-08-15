На центральному ринку Івано-Франківська торгували наркотиками

Київ. 15 серпня. УНІАН. В Івано-Франківську на центральному ринку продавали наркотик «субітекс». Збутом займалася 36-річна мешканка обласного центру. За словами начальника Центру зв’язків із громадськістю обласного УМВС Василя Гультайчука, жінка на продовольчому ринку торгувала овочами і фруктами.

Вона мала так званих «постійних клієнтів», яким продавала наркотичний засіб «субітекс» іноземного виробництва і контрабандного походження.

За одну пігулку жінка просила 300 гривень. За даним фактом триває слідство, - повідомив Василь Гультайчук.

Репортер