На Івано-Франківщині згорів «Чорний замок»

Київ. 15 серпня. УНІАН. О другій годині ночі з суботи на неділю 14 серпня у рекреаційно-ресторанному комплексі «Чорний замок», що розташований неподалік Івано-Франківська на Калуському шосе, сталися два вибухи та пожежа. Вибухи зафіксувала камера відеоспостереження.

Приблизно через півгодини після виклику на місце пригоди прибули представники МНС і міліції. Пожежу загасили. До десятої ранку на території «Чорного замку» працювали оперативники Тисменицького райвідділу УМВС області. Попередні результати розслідування міліція наразі не розголошує.

Натомість, на думку власників «Чорного замку», це навмисний підпал. Так, за словами керівника «Чорного замку» Катерини Сметанюк, вона знає, хто це зробив, бо їй неодноразово погрожували пошкодженням майна та навіть фізичною розправою.

У результаті пожежі повністю згоріли два технічні приміщення, два гаражі (в одному з яких стояло особисте авто Катерини Сметанюк) та офіс бухгалтерії. На диво неушкодженою залишилася Біблія, що також лежала серед згорілих паперів.

Довідка. Постановою Кабміну рекреаційно-ресторанний комплекс «Чорний замок» внесений до переліку закладів Івано-Франківської області, що мають приймати гостей до Євро-2012.

Репортер