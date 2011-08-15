В МВС кажуть, що біля Печерського суду все спокійно

Київ. 15 серпня. УНІАН. Станом на 13.00 ситуація біля приміщення Печерського районного суду м. Києва контрольована та спокійна, - інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Порушень громадського порядку під час проведення заходів не допущено.

Як зазначається у повідомленні, наразі там біля 5 наметів перебуває близько 250 представників Всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України» та біля 47 наметів близько 200 прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Безпосередньо на охорону громадського порядку залучається 70 правоохоронців.

