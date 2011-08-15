Дані про бунт у Лук’янівському СІЗО виявилися «качкою»?

Київ. 15 серпня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України заперечує інформацію про протестні дії з боку ув’язнених Лук’янівського СІЗО.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби відомства з приводу поширення в ЗМІ інформації про нібито масову непокору ув’язнених в Київському слідчому ізоляторі.

«Державна пенітенціарна служба України офіційно повідомляє, що ця інформація є неправдивою – зазначена установа працює у звичайному режимі, оперативний стан та моральний клімат серед заарештованих є в цілому задовільний, протестних дій з боку ув’язнених останніми днями не фіксувалось», - наголошується у повідомленні.

Керівництво Державної пенітенціарної служби України, підпорядкованого регіонального управління Києва та Київській області, а також Київського СІЗО, розповсюджену інформацію вважає черговою провокацією з метою дестабілізації обстановки в установах Державної пенітенціарної служби України.

Як повідомлялося, за даними газети "Сегодня" (№ 178 від 15 серпня), у Лук’янівському СІЗО семеро арештантів порізали собі вени.

"У столичному СІЗО на Лук’янівці, з чуток, розгорівся скандал. Днями семеро арештантів порізали собі вени на знак протесту проти дій адміністрації установи, яка нібито ущемляє їх права. Двоє в`язнів зараз ніби перебувають у медчастині ізолятора. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає", - відзначає видання.