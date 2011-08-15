Оперативний штаб МВС переходить на посилений режим роботи

Київ. 15 серпня. УНІАН. Оперативний штаб Міністерства внутрішніх справ із 19 серпня переходить на цілодобовий посилений режим роботи у зв’язку з наближенням свята Дня Незалежності.

Про це повідомив начальник Головного штабу МВС генерал-майор Анатолій ЛАЗАРЄВ в ефірі радіо Свобода», поінформували УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

«В МВС розгорнуто роботу оперативного штабу, який з 19 серпня працюватиме в цілодобовому посиленому режимі у зв’язку з наближенням свята – Дня Незалежності», - сказав він.

При цьому А.ЛАЗАРЄВ підкреслив, що ситуація у зв’язку з акціями прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО «абсолютно контрольована і прогнозована».

Також він зазначив, що масових заходів, які би потребували посиленої охорони громадського порядку, окрім тих, що пов’язані із проведенням судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, зараз немає.

А.ЛАЗАРЄВ підкреслив, що правоохоронці готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації, в тому числі – хуліганських проявів під час політичних акцій, спортивно-масових, культурних заходів тощо. Для того, аби правоохоронці були готовими до виконання покладених на них завдань, проводяться відповідні навчання, додав начальник Головного штабу МВС.

