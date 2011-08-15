Затриманий мітингувальник розповів про розцінки на провокації. Відео

Київ. 15 серпня. УНІАН. Затриманий за грабіж у Києві житель Кіровоградської області, який був учасником акцій протесту біля Печерського суду розповів, що «набирали хлопців, які заробляли по 500 гривень в день», що повинні були провокувати бійців «Беркуту», щоб ті «виходили на людей».

Чоловік також зізнався, що мав раніше судимість, а до Києва приїхав «заради денег».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня до чергової частини Шевченківського райуправління внутрішніх справ столиці надійшло повідомлення про те, що неподалік від Головпоштамту зловмисник зірвав з громадянина срібний ланцюжок.

На місці події працівників міліції зустрів 36-річний мешканець Житомирської області, який став жертвою пограбування. Він пояснив, що деякий час тому невідомий громадянин під загрозою застосування фізичного насильства відібрав у нього срібний ланцюжок та мобільний телефон.

Під час відпрацювання прилеглої до місця скоєння злочину території правоохоронці затримали зловмисника, яким виявився 25-річний житель Кіровоградської області.

За інформацією Управління зв’язків з громадськістю МВС України, «молодик пояснив, що нещодавно приїхав до столиці з метою заробити».

«Пристойним заробітком, на думку затриманого, мала стати участь у пікетах прихильників Юлії Тимошенко. За словами парубка, він проживав в агітаційному наметі з написом «Кіровоград», розташованому поруч із Печерським райсудом столиці. За перебування у наметі хлопцеві щодоби виплачували 250 гривень. Однак, мабуть, ця сума видалася йому замалою, тому він вирішив «підзаробити» кримінальним способом», - йдеться у повідомленні УЗГ.

Молодика затримано, за фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Як стало відомо УНІАН від компетентних джерел у правоохоронних органах, чоловік, який скоїв пограбування перехожого в Києві, розшукувався кіровоградською міліцією за скоєння злочину.