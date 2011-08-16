Чернігів. 16 серпня. УНІАН. У Чернігові правоохоронці провели навчання до Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України у Чернігівській області.

За інформацією правоохоронців, чернігівські міліціонери всебічно готуються до припинення протиправних дій з боку агресивно налаштованих фанатів. Під час навчань було враховано досвід європейської поліції щодо підтримання громадського порядку на стадіонах під час масових заходів високого рівня.

За сценарієм навчань, під час матчу місцевої команди з гостями виник конфлікт. Уболівальники спочатку виплеснули свій гнів на гравців, а потім і на фанатів противника. Під час нейтралізації групи футбольних хуліганів міліціонери зуміли відновити порядок на трибунах і захистити від протиправних дій хуліганів футболістів та решту вболівальників.

Навчання, на яких був присутній куратор Чернігівської області - начальник Департаменту ДСО МВС України полковник міліції Анатолій НАЗАРЕНКО, пройшли за сценарієм.

На думку А.НАЗАРЕНКА, зведений загін УМВС України в Чернігівській області та військовослужбовців внутрішніх військ продемонстрували високий стан готовності до виконання поставлених завдань з охорони громадського порядку та чітку злагодженість дій підрозділів.

