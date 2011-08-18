Київ. 18 серпня. УНІАН. В Одесі затримали двох чоловіків, які ґвалтували собаку.

Як розповіла віце-президент одеської спілки захисту тварин Ірина Момот, зоофіл чинив запеклий опір міліціонерам, які намагалися врятувати тварину.

Виявилося, що хлопець ділився собакою зі своїм другом, який теж використовував його для сексу. Наразі постраждалий пес породи спанієль перебуває у притулку для безпритульних тварин "Ковчег".

Щодо зоофілів порушено кримінальну справу.

ТСН



