Пасажир потягу «Москва-Будапешт» взяв заручниками хорватів

Львів. 22 серпня. УНІАН. Пасажир потягу «Москва-Будапешт», громадянин Сербії взяв у заручники своїх попутників, трьох громадян Хорватії.

Як повідомив УНІАН виконуючий обов’язки головного спеціаліста у зв’язках з громадськістю Управління МВС України на Львівській залізниці Сергій ЄСІМОВ, інцидент стався 21 серпня на станції «Львів».

«Потяг прибув у Львів о 20.50. До працівників міліції лінійного відділу звернулася провідник вагону № 6 потягу «Москва-Будапешт», яка повідомила, що один з пасажирів у її вагоні заблокував у купе трьох своїх попутників, розмахує ножем і вимагає зустрічі з міліціонерами», - повідомив С.ЄСІМОВ.

На місце події негайно прибула оперативна група, про подію було поінформовано начальника Управління МВС України на Львівській залізниці. Прибувши до потягу, правоохоронці встановили, що пасажир, який висунув вимоги, є громадянином Сербії і знаходиться у стані сильного алкогольного сп’яніння та психологічного збудження. 34-річний громадянин Сербії заявив працівникам міліції, що взяв у заручники в купе трьох хорватів і вимагає зустрічі зі співробітниками посольства своєї країни, лікарем і представниками української влади. У разі невиконання його вимог, іноземець погрожував розправою над хорватами або покінчити життя самогубством.

Про дану подію було поінформовано Антитерористичний центр при СБУ у Львівській області. На станцію «Львів» негайно прибули представники всіх силових структур області, спеціальна група дві години вела переговори з іноземцем.

За підсумками проведених заходів і переговорів, громадянин Сербії добровільно припинив свої дії і з працівниками міліції пройшов до чергової частини лінійного відділу міліції на станції «Львів».

Потяг вирушив із затримкою на 2 години 15 хвилин.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, наразі правоохоронцями проводиться встановлення всіх обставин інциденту.

Порушено кримінальну справу за ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

