У Києві відзначили День Незалежності

Київ. 24 серпня. УНІАН. У Києві сьогодні урочисто відзначили 20-у річницю Дня Незалежності України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, міністр внутрішніх справ України генерал-полковник міліції Анатолій Могильов разом із членами уряду взяв участь у головних державних заходах з нагоди святкування Дня Незалежності України: церемонії покладання квітів до пам`ятників Т. Шевченку та М.Грушевському, релігійних святкових заходах у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі та урочистому зібранні біля пам`ятника Святому Володимиру «Благословенна і єдина Україна».

На чолі урочистих заходів був Президент України Віктор Янукович.

Фото УЗГ МВС України