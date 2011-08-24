У Києві відзначили День Незалежності
14:05, 24 серпня 2011Кримінал
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За участі Януковича, Азарова, Могильова
Київ. 24 серпня. УНІАН. У Києві сьогодні урочисто відзначили 20-у річницю Дня Незалежності України.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, міністр внутрішніх справ України генерал-полковник міліції Анатолій Могильов разом із членами уряду взяв участь у головних державних заходах з нагоди святкування Дня Незалежності України: церемонії покладання квітів до пам`ятників Т. Шевченку та М.Грушевському, релігійних святкових заходах у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі та урочистому зібранні біля пам`ятника Святому Володимиру «Благословенна і єдина Україна».
На чолі урочистих заходів був Президент України Віктор Янукович.
Фото УЗГ МВС України
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