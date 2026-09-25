Черги під час перетину кордону: в ДПСУ пояснили, чим вони можуть бути зумовлені

Зараз йде робота над розширенням кількості спільних пунктів пропуску на території країн-сусідів.

Утворення черг на пунктах пропуску на кордоні більше пов’язане з попитом, а не з тимчасовим припиненням пропускних операцій через оголошення тривог через можливу атаку Росії. Про це сказав в коментарі агентству УНІАН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, відповідаючи на запитання з приводу того, наскільки призупинення пунктів пропуску під час тривог ускладнило роботу і збільшило час перебування в чергах.

Він зазначив, що зараз не спостерігається великих черг на пунктах пропуску при перетині кордону.

"Якщо говорити про ситуацію, для прикладу, станом на 12 годину сьогодні, 25 вересня, то на кожному з напрямків було в середньому від 30 до 40 машин. Це не є великі черги, бо влітку в пікові навантаження було по 200 транспортних засобів на окремих напрямках", - зазначив Демченко.

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За його словами, черги "це явище попиту", тобто йдеться про те, що люди обирають для себе якийсь напрямок і прибувають туди практично одномоментно, то тоді звісно йде накопичення, але говорити, що про черги 24 години на добу не доцільно.

"Станом на вчора, близько 80 автомобілів були в черзі в очікуванні на перетин кордону по напрямку пункту пропуску Устилуг на кордоні з Польщею. Але такі самі черги у напрямку Устилугу ми мали і в попередні дні, коли пропуск не припинявся, бо не було повітряних тривог. Тобто черги це попит, а не тимчасове призупинення пропускних операцій", - вважає Демченко.

Він нагадав, що на пунктах пропуску для автобусного сполучення діє електронна черга - перевізники мають реєструватися, вказуючи, де вони перетинатимуть кордон.

За його словами, на більшості пунктів пропуску для автобусів діє слотування, тобто система визначає на котру годину автобус має прибути для перетину кордону, що унеможливлює прибуття одномоментно великої їх кількості. При цьому додав, що з припиненням пропускних операцій, система інформує водія, що зміщується час, оскільки на даний момент пропускні операції не діють.

Демченко розповів, що призупинення пропускних операції, зокрема на кордоні з Польщею, Молдовою може бути і декілька разів на добу та мати різний проміжок часу, в залежності від тривалості повітряної тривоги.

"Пропускні операції призупинялися за останні дні в межах Вінницької, Чернівецької областей. Людям треба враховувати те, що ворог атакує прикордонну інфраструктуру, тому в цілях безпеки під час повітряної тривоги пропускні операції не здійснюватимуться і надалі", - наголосив Демченко.

Речник ДПСУ розповів, що вже на сьогодні на кордоні з Молдовою, Польщею діє практика спільного контролю, тобто контролюючі служби двох держав знаходяться в одному пункті пропуску.

"В даному випадку такі пункти пропуску вже розташовані на території Молдови і там перебувають і контролюючі служби України - це Паланка. На території Польщі працює пункт пропуску Грушів, де також перебувають українські контролюючі служби", - сказав Демченко.

За його словами, оскільки обстріли можуть зачіпати українську прикордонну інфраструктуру, то Мінвідновлення і надалі проводить роботу щодо можливості розширення подібної практики на різних напрямках і з різними країнами.

"Якщо ще якісь країни підуть на такий крок, то звісно, що пропускні операції можуть бути перенесені на територію суміжних держав. Але не можна говорити, що це відбудеться одномоментно і дуже швидко", - додав він.

При цьому він зазначив, що під час тривоги і такі суміжні пункти пропуску призупиняють роботу, бо є загроза для людей.

Як повідомляє УНІАН, в той же час в соціальних мережах є відео, де подорожуючі жаліються, що доводиться годинами стояти в чергах, особливо при перетині кордону на автобусах. Дівчина розповіла, що через призупинення роботи пункту пропуску на кордоні з Польщею, але не вказала про який йдеться, через повітряну тривогу, відбулося скупчення автобусів. За її словами, перед автобусом, на якому вона вона перетинає кордон, очікує ще 23 і процедура пропуску може зайняти 20 годин.

Вона також розповіла, що нібито з'явилися "бізнесмени", які за 3500 грн обіцяють швидко перевезти через кордон. З цього відео незрозуміло хто ці люди, як це може відбутися і чи хтось скористався "такою послугою".

Ситуація на пунктах пропуску

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що російські військові останнім часом завдають дронових ударів по контрольно-пропускних пунктах України та атакують цивільну інфраструктуру поблизу кордону, тому прикордонники вимушені зупиняти роботу.

Він нагадав про удари неподалік пункту пропуску "Ягодин". За його словами, 17 вересня, росіяни теж здійснили атаку – сталося влучання "Шахеда" за декілька кілометрів від кордону.

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