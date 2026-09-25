Лише одна країна блокує відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС, - ЗМІ

Європейський високопосадовець зауважує, що угорські дипломати отримують інструкції від прем'єр-міністра країни.

Лише Угорщина блокує відкриття чотирьох переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, адже невдоволена імплементацією домовленостей щодо угорської нацменшини на Закарпатті.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на європейського високопосадовця, це офіційна позиція Угорщини.

Так, за словами співрозмовника видання, угорська сторона наполягає на тому, що єдиною підставою для блокування начебто є невирішені проблеми з правами угорської національної меншини в Україні.

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Дипломат зауважив, що угорські переговірники кажуть, що хочуть бачити більше прогресу та реальних результатів з імплементацією закону про нацменшин в Україні.

"Так буває у двосторонніх відносинах. Одна сторона каже: ми робимо, все що можемо. Інша - ні, ви повинні робити більше. Угорці не задоволені, як вирішуються проблеми їхньої нацменшини, і виносять це на найвищий рівень у Брюсселі", - сказало джерело.

Крім того, співрозмовник видання зауважив, що позиція Угорщини щодо переговорів про вступ України - це офіційна позиція уряду Петера Мадяра. Угорські дипломати, які представляють інтереси Будапешта в Брюсселі, "слідують інструкціям, які надходять зверху, зі столиці".

"Якщо прем'єр-міністр каже робіть так, посол змушений це робити, інакше йому доведеться піти у відставку", - зазначило джерело.

Україна, Угорщина та ЄС

Як повідомлялося, на початку вересня прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що позиція його країни не змінилася, і вступ України до ЄС має відбуватися без жодних прискорених процедур.

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що держави-члени ЄС погодили умови виділення коштів обсягом 6,6 мільярда євро через "Європейський фонд миру" для України. Зокрема, 900 мільйонів євро будуть спрямовані на потреби Місії ЄС з військової допомоги Україні. Ще 1 млрд євро буде використано на фінансування нових спільних закупівель обладнання.

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