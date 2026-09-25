Fozzy Group скорочує персонал через втрати від російських атак

З 1 серпня до 25 вересня понад 20 об’єктів групи були зруйновані або пошкоджені російськими атаками.

Fozzy Group з 1 листопада скоротить частину працівників офісних команд – холдингу, мережі "Сільпо" та логістики. Як повідомила пресслужба компанії у коментарі Forbes Ukraine, рішення пов’язане зі зростанням втрат від російських атак. Кількість працівників, яких торкнуться скорочення, у Fozzy Group не уточнили.

Зазначається, що з 1 серпня до 25 вересня понад 20 об’єктів групи були зруйновані або пошкоджені російськими атаками. Йдеться про розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.

Через втрату частини інфраструктури й товарних запасів група переглядає проєкти та завдання. Частину з них поставить на паузу, від частини відмовиться, для інших шукатиме нові рішення.

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При цьому найм на операційні позиції продовжиться: Fozzy Group шукає працівників у супермаркети, на склади та виробництва, паралельно відновлює пошкоджені об’єкти й перебудовує логістику. Працівникам, яких торкнуться скорочення, компанія обіцяє допомогти з резюме та рекомендаціями, а також пропонуватиме відкриті позиції у бізнесах групи та інших компаніях.

Удари Росії по українському бізнесу

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня було знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області. Зокрема йдеться про найбільший склад Rozetka у Броварах, два великі складські комплекси "Епіцентру" та завод Epicentr Ceramic Corporation, сортувальний центр "Нової пошти" в Києві тощо.

Після удару росіян по найбільшому в Україні складу маркетплейсу Rozetka у Броварах компанія була змушена скоротити частину працівників, що там працювали.

25 вересня російські окупанти вдарили по складу, що використовується американською корпорацією McDonald's, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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