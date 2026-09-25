Росія намагається підірвати цифрову економіку України ударами по дата-центрах, - FT

Українські чиновники та представники бізнесу вважають останні атаки цілеспрямованою ескалацією.

Росія посилила удари по дата-центрах та об'єктах телекомунікацій в Україні, що спричинило перебої з інтернетом у Києві. Це посилило побоювання, що Кремль прагне підірвати цифрову економіку країни, пише Financial Times.

Росія завдавала ударів по українській комунікаційній інфраструктурі протягом усієї війни. Однак, за словами українських посадовців та представників бізнесу, останні атаки свідчать про цілеспрямовану ескалацію.

Газета зазначає, що атаки на дата-центри можуть спричинити наслідки, серйозніші за удари по окремих комунікаційних мережах. Ці об'єкти забезпечують обчислювальну потужність та зберігання даних для вебсайтів, корпоративних систем і широкого спектра онлайн-сервісів, тож пошкодження одного об'єкта може одразу вплинути на велику кількість користувачів.

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Уряд і економіка України за останні роки стали значною мірою залежними від цифрових сервісів. Банківська справа, платіжні системи, торгівля та державні функції спираються на взаємопов'язану телекомунікаційну та дата-інфраструктуру. Останні атаки, за оцінкою газети, вказують на можливість ширшої російської стратегії з підриву цієї інфраструктури в рамках кампанії повітряних ударів.

За даними газети, схожий випадок стався у Польщі в середу. Імовірно, він також є частиною кампанії Москви проти українського інтернет-зв'язку. На наземній станції Starlink поблизу Варшави, яку експлуатує державна телекомунікаційна компанія Exatel, сталася пожежа. Станція забезпечує супутниковий інтернет для користувачів у Європі та Україні. Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що влада розслідує пожежу як "спробу порушити роботу життєво важливої станції, яка є критичною для безпеки та безперебійності інтернет-послуг в Україні".

Російські атаки на дата-центри України - головні новини

Як писав УНІАН, 23 вересня РФ атакувала та пошкодила дата-центри інтернет-провайдерів у Києві. У пресслужбі Мінцифри тоді зазначали, що у столиці та області через російську атаку були проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.

Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков повідомив, що ворог з початку вересня системно атакує українські дата-центри та центри зв’язку. Через пошкодження інфраструктури та перерозподіл трафіку в Україні можуть виникати перебої зі зв’язком.

Консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко розповів, що вартість домашнього інтернету з 1 січня може зрости орієнтовно на 50-100 гривень. Однак подорожчання відбуватиметься поступово.

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