Міліція не допустила грубих порушень порядку під час святкових заходів

Київ. 25 серпня. УНІАН. Заходи під час святкування Дня Незалежності в населених пунктах України пройшли без грубих порушень громадського порядку.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, станом на 23.00 24 серпня, у 1 052 населених пунктах України завершено проведення понад 2,1 тис. заходів з нагоди святкування Дня Незалежності України. В урочистостях взяли участь 1,2 млн. осіб.

Охорону громадського порядку забезпечували близько 20 тисяч працівників органів внутрішніх справ.

Грубих порушень громадського порядку, за винятком ряду фактів хуліганських проявів, допущено не було.

«Обстановка була контрольованою», – зазначають в МВС.