Хлопчик випав з восьмого поверху і залишися живий

Вінниця. 26 серпня. УНІАН. У Вінниці 10-річний хлопчик внаслідок необережності випав з балкону восьмого поверху та залишився живий. Інцидент стався 25 серпня близько 22.00. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

В результаті дитина отримала відкритий перелом правого плеча, закритий перелом правого та лівого стегна, забій головного мозку.

Хлопчик перебуває у реанімації дитячої обласної лікарні, його стан важкий.