Хлопчик випав з восьмого поверху і залишися живий
11:08, 26 серпня 2011Кримінал
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Дитина в реанімації
Вінниця. 26 серпня. УНІАН. У Вінниці 10-річний хлопчик внаслідок необережності випав з балкону восьмого поверху та залишився живий. Інцидент стався 25 серпня близько 22.00. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
В результаті дитина отримала відкритий перелом правого плеча, закритий перелом правого та лівого стегна, забій головного мозку.
Хлопчик перебуває у реанімації дитячої обласної лікарні, його стан важкий.
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