У Криму на тролейбус впав бетонний стовп

Сімферополь. 30 серпня. УНІАН. У районі Алушти стовп з обірваними електропроводами впав на тролейбус, що перевозив 20 пасажирів. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, пригода сталася у другій половині дня 29 серпня.

Виготовлений ще за часів СРСР тролейбус їхав з Південного берега Криму до Сімферополя. «Залізними ”ріжками” він зачепився за штанги тролейбусної електромережі і обірвав провід. Стара електроопора, а разом з нею і бетонний стовп не витримали, і впали на дах тролейбуса», - йдеться у прес-релізі.

Водій дверей не відкрив, оскільки боявся за пасажирів, і викликав рятувальників МНС.

Рятувальники евакуювали пасажирів і водія з салону. Опору демонтували за допомогою автокрану. Рух електротранспорту здійснювався паралельною тролейбусною лінією.

Тролейбусну мережу відремонтували. Рух тролейбусів на ділянці відновили впродовж декількох годин.