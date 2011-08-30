Мисливець переплутав товариша з вепром: поранення було смертельним

Київ. 30 серпня. УНІАН. На Київщині під час полювання було смертельно поранено чоловіка.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, до Іванківського райвідділу міліції зателефонували з Центральної районної лікарні та повідомили, що у приймальному відділенні від вогнепального поранення помер 38-річний житель села Олізарівка.

Напередодні під час полювання на дикого вепра у ногу чоловікові поцілив його 35-річний товариш, житель села Варівськ, переплутавши його зі здобиччю. Полювали чоловіки пізно вночі у кукурудзі, до того ж у заборонену законодавством пору, адже цьогорічний сезон полювання ще не відкрито.

Фатальний постріл із мисливської рушниці пошкодив кровоносну артерію потерпілого. Дорогою до лікарні чоловікові намагалися надати необхідну першу допомогу. Врятувати чоловікові життя, нажаль, так і не вдалося.

Горе-мисливець зізнався у скоєному. На даний момент він перебуває на підписці про невиїзд. За ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність) порушили кримінальну справу. Наразі за даним фактом проводиться перевірка, з’ясовуються всі обставини трагедії. У загиблого залишилося двоє неповнолітніх дітей, двох та шести років.