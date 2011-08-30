Дитина загинула від ураження струмом

Полтава. 30 серпня. УНІАН. У Полтаві в дворі одного з будинків, від ураження електричним струмом загинула 10-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, разом зі своїми однолітками дівчинка вилізла на металеві автомобільні гаражі, які стояли неподалік та доторкнулася до дроту електроживлення, який проходив на висоті 1-1,5 метри над дахом цих споруд.

На момент приїзду медиків, дівчинка вже померла – її тіло лежало на даху одного із гаражів. Реанімаційними заходами, до яких негайно приступили медики по прибуттю на місце події, повернути малечу до життя не вдалося.

Зараз працівниками Київського райвідділу міліції міста Полтави по даному факту проводиться дослідча перевірка, з’ясовуються усі обставини трагедії.