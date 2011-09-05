В Запоріжжі медпрацівницю зґвалтували біля лікарні

Київ. 5 вересня. УНІАН. В Запоріжжі співробітницю місцевої лікарні зґвалтували біля "Приймального спокою", маскуючи її крики під стогін хворих.

Рано вранці, близько пів на п'яту, жінка йшла на роботу повз п'ятої міської лікарні. Однак неподалік від будівлі лікарні з нею трапилася біда.

Невідомий напав на жінку і жорстоко її зґвалтував.

Не дивлячись на те, що жертва насильства відчайдушно кликала на допомогу, рятувати жінку ніхто не кинувся.

Вся справа в тому, що злочинець здійснив напад на жінку недалеко від "Приймального спокою" лікарні. Тому і лікарі, і пацієнти взяли благання про допомогу жінки за крики якогось пацієнта, якого доставили до лікарні з травмами.

На даний час жінку госпіталізовано. Гвалтівник досі незнайдений.



ТСН