В Україні продавали крадені в країнах ЄС престижні іномарки

Київ. 6 вересня. УНІАН. Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в ході проведення спеціальної операції ліквідували злочинне формування з міжнародними зв’язками. Його учасники на території країн Європейського Союзу займались організацією викрадень дорогих автомобілів, які в подальшому переправлялись в Україну та легалізовувались, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як повідомив заступник начальника ГУБОЗ Віталій СТРИЖАК, під час спецоперації в шести регіонах України одночасно проведено понад 20 обшуків, в ході яких вилучено більше десятка викрадених переобладнаних престижних автомобілів, засоби зв’язку, спеціальну техніку, призначену для заволодіння транспортними засобами (сканери автосигналізацій, комп’ютери, ноутбуки, пристрої для заглушення сигналів GPS та пристроїв визначення місцезнаходження автомобілів).

За інформацією оперативників, ОЗГ має свої осередки не тільки в Україні, а й за її межами. Зловмисники діяли таким чином. Спочатку в одній із країн Євросоюзу викрадався престижний автомобіль. Потім з українськими документами та номерними знаками аналогічного транспортного засобу контрабандним шляхом він ввозився на територію нашої держави та легалізовувався. Кількість таких злочинів слідством встановлюється.

На даний час троє активних учасників міжнародної злочинної групи заарештовані. Головним слідчим управлінням МВС України відносно них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Наразі ГУБОЗ МВС України спільно з правоохоронними органами країн, в яких викрадались згадані автомобілі, вживаються заходи з викриття та затримання всіх учасників транснаціонального угрупування.