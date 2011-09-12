На Дніпропетровщині хірург убив свою дружину поясом від халата

Київ. 12 вересня. УНІАН. Хірург убив свою дружину поясом від халата, а потім сам повісився на ньому. Трагедія сталася у Павлограді на Дніпропетровщині.

Чоловік з дружиною - лікарі місцевих лікарень - давно мали проблеми в сімейному житті. 11 вересня вони знову посварилися.

Чоловік не зміг стримати емоції, і накинувся на дружину. Як знаряддя вбивства використав пояс від свого халата - зашморг вийшов досить міцним, щоб задушити жінку.

Усвідомивши, що став убивцею, 45-річний хірург звів рахунки і з власним життям, повісившись на тому ж злощасному поясі.

Настільки радикальне рішення сімейних проблем на цьому не закінчилося. Трупи виявила 17-річна дочка загиблих. Дівчинка повернулася додому на початку десятого вечора, вона і зателефонувала в міліцію. Що пережив підліток, який знайшов у власному домі власних батьків, уявити складно. Дівчинці потрібна серйозна психологічна допомога.

ТСН

