Дівчині, яка померла під час операції, вставляли грудні імпланти

Запоріжжя. 14 вересня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом смерті дівчини під час пластичної операції (встановлення грудних імплантатів) у приватній клініці Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, кримінальну справу порушено за ст. 140 Кримінального кодексу України (незадовільне виконання професійних обов`язків медичним працівником).

10 вересня 25-річна дівчина померла безпосередньо після операції: за неофіційними даними медиків, у пацієнтки відкрилася кровотеча, яку медпрацівники приватної клініки самостійно не змогли зупинити протягом декількох годин. При цьому перевозити пацієнтку до реанімаційного відділення міської лікарні вони не намагалися, й дівчина померла.