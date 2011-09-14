Дівчині, яка померла під час операції, вставляли грудні імпланти
Міліція порушила кримінальну справу
Запоріжжя. 14 вересня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом смерті дівчини під час пластичної операції (встановлення грудних імплантатів) у приватній клініці Запоріжжя.
Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, кримінальну справу порушено за ст. 140 Кримінального кодексу України (незадовільне виконання професійних обов`язків медичним працівником).
10 вересня 25-річна дівчина померла безпосередньо після операції: за неофіційними даними медиків, у пацієнтки відкрилася кровотеча, яку медпрацівники приватної клініки самостійно не змогли зупинити протягом декількох годин. При цьому перевозити пацієнтку до реанімаційного відділення міської лікарні вони не намагалися, й дівчина померла.