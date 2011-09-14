В Україну завезли контрабандний медичний пластир на 680 тис. грн.

Київ. 14 вересня. УНІАН. Держвна митна служба порушила кримінальну справу за фактом контрабанди в Україну медичного пластиру на загальну суму 680 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Держмитслужби, одразу чотири партії медичних пластирів за завищеними цінами надійшли з Туреччини через фірму-посередника з Великої Британії на адресу вітчизняного підприємства. Загальна вага партій медичних виробів становить понад 9 тонн.

Як з‘ясувалось, справжня вартість турецького вантажу становить 680 тис. грн., а не 903 тис. грн. як вказали підприємці.

В оригінальних документах продавцем товару є турецька фірма, а покупцем – українське підприємство.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 201, ч.1 і 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.