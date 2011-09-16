«Артикль 19» закликає українські ЗМІ оприлюднити своїх власників

Київ. 16 вересня. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація "Артикль 19" закликає українські засоби масової інформації оприлюднити інформацію про своїх власників.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті організації.

Відповідний висновок було зроблено як підсумок дослідження "Прозорість медіа-власності офшорних компаній в Україні: проблеми й рішення".

Відповідно до повідомлення, недостатня прозорість ЗМІ в Україні пов'язана з тим, що компанії-власники медіа не зобов'язані надавати інформацію про свого власника-фізичну особу.

Крім того, на думку "Артикль 19", недостатня прозорість ЗМІ пов'язана з тим, що вони належать компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, в основному на Кіпрі.

Зазначається, що внаслідок цього українці не знають, хто фактично володіє медіа-компаніями, що, у свою чергу, не дає змоги їм сформулювати думку із приводу інформації, яку ці ЗМІ поширюють.

"Без відкритості медіа-власності неможливо буде вжити заходів для вирішення питання про надмірну концентрацію ЗМІ й сформувати думку про цінність інформації, яку поширюють в ЗМІ", - сказала виконавчий директор організації Агнесс Калламард.

За результатами дослідження організація закликала всі ЗМІ й інформаційні агентства щорічно оприлюднювати інформацію про своїх власників.

Організація також вважає за необхідне розголошувати інформацію про осіб й органи, які можуть впливати на програмну політику ЗМІ.

Крім того, у повідомленні зазначається, що всі офшорні компанії, що хочуть створити або придбати ЗМІ, повинні відповідати за надання відповідному національному органу сертифіката про їх власників, виданого органом реєстрації компанії в офшорній зоні.

Також організація вважає, що кількість офшорних компаній, які володіють медіа, має бути обмежено, відповідно до закону, відповідальний національний орган повинен мати право здійснювати нагляд за розкриттям власників і накладати санкції за невиконання цього зобов'язання, при цьому загальна заборона на право власності ЗМІ офшорними компаніями не передбачається.

УГСПЛ