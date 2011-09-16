«Артикль 19» закликає українські ЗМІ оприлюднити своїх власників
Українці не знають, хто володіє медіа
Київ. 16 вересня. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація "Артикль 19" закликає українські засоби масової інформації оприлюднити інформацію про своїх власників.
Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті організації.
Відповідний висновок було зроблено як підсумок дослідження "Прозорість медіа-власності офшорних компаній в Україні: проблеми й рішення".
Відповідно до повідомлення, недостатня прозорість ЗМІ в Україні пов'язана з тим, що компанії-власники медіа не зобов'язані надавати інформацію про свого власника-фізичну особу.
Крім того, на думку "Артикль 19", недостатня прозорість ЗМІ пов'язана з тим, що вони належать компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, в основному на Кіпрі.
Зазначається, що внаслідок цього українці не знають, хто фактично володіє медіа-компаніями, що, у свою чергу, не дає змоги їм сформулювати думку із приводу інформації, яку ці ЗМІ поширюють.
"Без відкритості медіа-власності неможливо буде вжити заходів для вирішення питання про надмірну концентрацію ЗМІ й сформувати думку про цінність інформації, яку поширюють в ЗМІ", - сказала виконавчий директор організації Агнесс Калламард.
За результатами дослідження організація закликала всі ЗМІ й інформаційні агентства щорічно оприлюднювати інформацію про своїх власників.
Організація також вважає за необхідне розголошувати інформацію про осіб й органи, які можуть впливати на програмну політику ЗМІ.
Крім того, у повідомленні зазначається, що всі офшорні компанії, що хочуть створити або придбати ЗМІ, повинні відповідати за надання відповідному національному органу сертифіката про їх власників, виданого органом реєстрації компанії в офшорній зоні.
Також організація вважає, що кількість офшорних компаній, які володіють медіа, має бути обмежено, відповідно до закону, відповідальний національний орган повинен мати право здійснювати нагляд за розкриттям власників і накладати санкції за невиконання цього зобов'язання, при цьому загальна заборона на право власності ЗМІ офшорними компаніями не передбачається.