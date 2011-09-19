Десятикласник побив і пограбував школяра

Донецьк. 19 вересня. УНІАН. У місті Червоноармійське Донецької області десятикласник побив і пограбував 14-річного школяра за те, що той відмовився пити з ним пиво.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України.

У повідомленні наголошується, що до Червоноармійського міськвідділу міліції звернувся чоловік із заявою про те, що його 14-річного сина побили і пограбували. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з`ясували правоохоронці, у вихідний день підліток гуляв з товаришами на спортивному майданчику одного з місцевих шкіл, потім, коли йшов додому, проходив повз молодіжну компанію, що розпивала пиво.

«Хлопчика покликали підтримати компанію, але він, проігнорувавши їх, пішов далі. Тут же його наздогнали двоє невідомих з цієї компанії, один з них почав його бити. Потім зловмисник забрав у хлопчика портмоне з грошима, мобільний телефон і з місця події зник», - повідомили в міліцейському главку.

Оперативники буквально по гарячих слідах затримали підозрюваного - ним виявився учень 10-го класу.

Відносно фігуранта порушено кримінальну справу за ст. 186 ч.2 КК України («Пограбування з насильством, що не загрожувало життю або здоров`ю потерпілого»), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Обвинувачений перебуває наразі під підпискою про невиїзд.