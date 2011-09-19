В Івано-Франківську проти крадіїв люків застосовують методи КДБ

Івано-Франківськ. 19 вересня. УНІАН. В Івано-Франківську місцеві комунальники вдаються до нетрадиційних методів протидії зловмисникам, які полюють за каналізаційними люками на міських вулицях.

Керівництво КП «Івано-Франківськводоекотехпром» переконане, що крадіжки легше упередити, ніж потім ліквідовувати їх наслідки і шукати винних.



На їх думку, найкращий спосіб не допустити крадіжок кришок люків – це закріпити їх так, щоб зловмисникам ні за що не вдалося їх викрасти. Тут у нагоді комунальникам став досвід Комітету державної безпеки СРСР.

Справа в тому, що співробітники 9 управління КДБ СРСР, яке відповідало за охорону вищих державних та партійних посадовців, практикували при проїзді вулицями міст урядових кортежів приварювати каналізаційні люки до їх колодязів за допомогою газо- та електрозварювання, щоб з цих колодязів бува не виліз якийсь терорист чи незгідний з політикою партії і уряду, і не посягнув на життя високих осіб, що охороняються. З поваленням Радянського Союзу методи «дев’ятки» перейняли її спадкоємці з Управління державної охорони України, а тепер ними, вочевидь, скористались також працівники івано-франківського водоканалу.



За логікою останніх, приварений до землі люк вкрасти важче, ніж той, що кріпиться до обойми стандартними кріпленнями, а, оскільки мало хто із любителів «халявного» металу полюбляє виходити на справу з автогеном, то й кількість крадіжок відтак значно зменшиться.

Фirtka.if.ua



