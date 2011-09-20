На хабарі затримано начальника відділу РДА

Тернопіль. 20 вересня. УНІАН. На Тернопільщині начальник відділу дозвільної системи однієї з райдержадміністрацій вимагав від жителя Тернополя хабар у 300 доларів за вирішення земельного питання.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора області Леся Долішна, згаданий чиновник вимагав хабар за вирішення питання про прийняття позитивного рішення та видачу розпорядження голови РДА про надання тернопільчанину дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

Землю житель Тернополя планував використовувати для ведення особистого селянського господарства.

Щойно чиновник отримав обумовлену суму у 300 доларів у коридорі райдержадміністрації, його затримали правоохоронці, зазначила прес-секретар.

Слідчий прокуратури Тернопільської області порушив стосовно посадовця кримінальну справу за ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.