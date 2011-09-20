СБУ: під час Євро-2012 підвищиться терористична загроза

Київ. 20 вересня. УНІАН. Під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні підвищиться терористична загроза. Про це перший заступник голови Служби безпеки України Володимир Хімей заявив у коментарі Інформаційному центру «Україна-2012».

«Основний ризик, який нам приносить Євро-2012, - участь національних збірних країн, контингенти яких приймають участь у бойових діях у гарячих точках – Лівія, Афганістан, низка інших країн Північної Африки, Близького Сходу та Центральної Азії. Мова йде про те, що на території нашої країни під час Євро-2012 підвищується ризик імпортованого тероризму - скоєння теракту по відношенню до осіб з третіх країн на території України», - сказав він.

За словами В.Хімея, існує ще ряд ризиків, пов’язаних із масовим відвідання України іноземцями, й спрощення у зв’язку із цим візового режиму, прикордонного контролю.

«Є можливість, що територію України спробують використати у якості транзитної чи для осідання в нашій країні прихильників терористичних організацій», - наголосив перший заступник голови СБУ.

Крім того, за словами В.Хімея, вболівальники інколи спеціально їдуть до інших країн для вчинення певних хуліганських дій. ”СБУ враховує всі ці ризики, щоб унеможливити небажаний розвиток подій”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Президент України Віктор Янукович підписав указ “Питання Штабу забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Згідно з указом, штаб є допоміжним органом при Президентові. Серед основних завдань штабу, зокрема, оперативне інформування Президента про рівень терористичної загрози в Україні під час підготовки і проведення в Україні фіналу Євро-2012, а також підготовка та подання в установленому порядку пропозицій Президентові щодо забезпечення міжнародної взаємодії у сфері боротьби з тероризмом для запобігання, протидії та мінімізації наслідків терористичних проявів під час Євро-2012.

Керівником штабу став голова Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при СБУ Валерій Хорошковський.