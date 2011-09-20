Справу про вбивство мольфара Нечая скерували до суду

Івано-Франківськ. 20 вересня. УНІАН. Прокуратура Івано-Франківської області направила до Верховинського районного суду кримінальну справу щодо вбивства мольфара Михайла Нечая. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

За наданою інформацією, вбивця Павло С. раніше вже мав проблеми із законом. У 1999 році він вчинив вбивство однієї особи та замах на життя іншої. Однак, враховуючи його стан неосудності, до нього були застосовані примусові заходи медичного характеру з госпіталізацією до психіатричного закладу суворого нагляду.

У липні цього року Павло С. здійснив втечу з лікувального закладу. Придбавши туристичне спорядження, направився в м. Коломию Івано-Франківської області, маючи намір оселитися в Карпатах.

Довідавшись про відомого народного цілителя М.Нечая, він навідався до нього з метою знайомства. Проповіді мольфара про культуру язичництва та поклоніння землі обурювали Павла і під час зустрічі 15 липня між чоловіками виникла суперечка, яка закінчилась вбивством знахаря.

Оскільки Павло перебував у стані, при якому нездатний усвідомлювати свої дії та керувати ними, судом буде вирішено питання про його подальше лікування в психіатричному стаціонарі із суворим наглядом.