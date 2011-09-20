На Донеччині новий автомобіль можна зареєструвати в автосалоні

Київ. 20 вересня. УНІАН. З липня цього року для власників нових автомобілів, куплених в автосалонах офіційних дилерів, спростився порядок реєстрації транспортних засобів. За бажанням, будь-який громадянин – покупець, незалежно від місця проживання в Донецькій області, без особистої участі може зареєструвати куплений новий автомобіль в МРЕВ ДАІ за місцем знаходження автосалону.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС україни.

Як зазначається у повідомленні, раніше така робота вже проводилася у якості експерименту в 1-му Донецькому МРЕВ. Упродовж року в ньому здійснювалася реєстрація нових автомобілів, придбаних в автосалонах м. Донецька незалежно від місця проживання їх власників на території регіону, за їхньою згодою. Робота проводилася в 31 автосалоні міста. За цей час новий порядок реєстрації встигли оцінити чимало жителів Донеччини, вважаючи за дуже зручний. Так, за 12 місяців минулого року автосалонами міста продано 4049 автомобілів, з яких 3 тис. 458 було зареєстровано в 1-му МРЕВ, що складає 86% від загального числа.

У липні цього року за дорученням Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова дане нововведення було упроваджене в роботу всіх підрозділів МРЕВ ДАІ України, на території обслуговування яких знаходяться автосалони – офіційні дилери виробників транспортних засобів.

Метою вказаної новини є створення спрощеної процедури реєстрації автомобілів в ході оформлення, купівлі-продажу без участі власників і незалежно від їх місця проживання в даному регіоні.

На сьогоднішній день управлінням ДАІ області вже складені договори про спільну діяльність по обслуговуванню громадян із 47 автосалонами – офіційними дилерами з 67 наявних в нашому регіоні. З ними взаємодіють 10 МРЕВ ДАІ, на території яких вони розташовані. Це 3 підрозділи в м. Донецьку, 2 в м. Маріуполі і по одному в містах: Слов'янськ, Краматорськ, Макіївка, Горлівка і Харцизьк. У цих відділах створено окремі приймальні вікна для реєстрації транспортних засобів даної категорії і виділені конкретні співробітники.

«Алгоритм дій щодо реєстрації таких автомобілів наступний:

- заздалегідь, по заявках торгуючих організацій, співробітник і експерт -автотехнік МРЕВ здійснюють безпосередньо в автосалоні огляд і експертизу номерів агрегатів транспортних засобів, що поступили на продаж, і фіксують необхідну інформацію щодо них;

- з громадянами при покупці автомобіля, за їх бажанням, керівництво автосалону укладає договір про надання послуг з його реєстрації без їхньої особистої участі;

- співробітник торгуючої організації самостійно подає в МРЕВ ДАІ за місцем розташування автосалону один екземпляр цього договору, доручення від підприємства і документи на реєстрацію транспортного засобу. Після проведення передбачених законодавством перевірок і надання платіжних документів щодо оплати податків, зборів і послуг ДАІ, оформлення документів про раніше проведений огляд автомобіля, представник торгуючої організації отримує свідоцтво про реєстрацію і державні номерні знаки.

- по прибуттю в автосалон він передає їх власникові транспортного засобу у вказаний в договорі час», - інформує УЗГ.

Як наголошується у повідомленні, таким чином, громадянин, купуючи транспортний засіб, в короткі терміни і без особистої участі в процедурі його реєстрації, отримує в автосалоні вже зареєстрований автомобіль з державними номерними знаками і технічним паспортом.

За два місяці, після введення спрощеного порядку реєстрації, вказаними МРЕВ ДАІ області вже зареєстровано понад 500 автомобілів.