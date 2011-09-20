Голову ВСУ обиратимуть 30 вересня

Київ. 20 вересня. УНІАН. 30 вересня відбудеться пленум Верховного Суду України, який розглядатиме питання про обрання голови ВСУ. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в цьому суді.

Як зазначив співрозмовник агентства, напередодні – 29 вересня – закінчуються повноваження Василя Онопенка на цій посаді.

Як повідомлялося, В.Онопенко був обраний головою Верховного Суду України строком на п’ять років Пленумом ВСУ 29 вересня 2006 року.

16 вересня В.Онопенко заявляв, що має намір подати свою кандидатуру на переобрання на посаду голови ВСУ.

«Я думаю, що я буду подавати заявку, щоб мою кандидатуру розглядали на пленумі», - сказав В.Онопенко.

Говорячи про можливість переобрання на посаду голови ВСУ, В.Онопенко наголосив: «Я оцінюю свої шанси і будь-кого з моїх колег, яких 48 у Верховному Суді, що у кожного рівні шанси. Але хай визначається склад Верховного Суду».