У Вінниці в ванні втопився 4-річний хлопчик
16:47, 20 вересня 2011Кримінал
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Дитина захлиснулася
Вінниця. 20 вересня. УНІАН. У Вінниці в ванні втопився 4-річний хлопчик. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, 19 вересня малюк разом зі своєю мамою прийшов до її подруги, щоб прийняти ванну. Поки мама розмовляла по телефону в іншій кімнаті, дитина під час купання захлинулася водою.
Слідів насильницької смерті на дитині не виявлено.
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