Вінниця. 20 вересня. УНІАН. У Вінниці в ванні втопився 4-річний хлопчик. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, 19 вересня малюк разом зі своєю мамою прийшов до її подруги, щоб прийняти ванну. Поки мама розмовляла по телефону в іншій кімнаті, дитина під час купання захлинулася водою.

Слідів насильницької смерті на дитині не виявлено.