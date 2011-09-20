Григорій Середа призначений заступником генпрокурора

Київ. 20 вересня. УНІАН. Заступником генерального прокурора України з кадрових питань призначено Григорія СЕРЕДУ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, відповідний наказ генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підписав сьогодні, 20 вересня.

До цього призначення Г.СЕРЕДА був ректором Національної академії прокури України, очолював прокуратури Запорізької, Закарпатської, Київської та Полтавської областей.

Г.СЕРЕДА зайняв вакансію у зв’язку зі скороченням посади заступника генерального прокурора України – прокурора Києва. Анатолій МЕЛЬНИК тепер обіймає посаду прокурора м. Києва, пояснили в ГПУ.

Іншим наказом генеральний прокурор призначив ректором Національної академії прокуратури України доктора юридичних наук, державного радника юстиції 3 класу Юрія ДЬОМІНА.