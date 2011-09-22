У Києві затримали грабіжників керівника однієї з газет

Київ. 22 вересня. УНІАН. У Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні керівника однієї зі столичних газет.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Шевченківського райуправління міліції Києва.

Зокрема, за їх даними, до управління звернувся громадянин та повідомив, що вночі невідомі особи у підземному переході по проспекту Перемоги відібрали у нього портфель з особистими речами.

За зверненням заявника слідчим відділом районного управління міліції було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

За поясненнями потерпілого, коли він виходив з підземного переходу, до нього підбігли двоє невідомих. Один вдарив рукою, а другий у цей момент вихопив портфель з особистими речами.

Потерпілим виявився керівник однієї з відомчих столичних газет.

Оперативникам карного розшуку Шевченківського райуправління знадобилося дві доби, щоб встановити та затримали двох підозрюваних юнаків. Під тиском зібраних доказів обидва зізналися у скоєнні цього злочину.

Наразі встановлено, що затримані приїхали з Кіровоградської області. Обидва неповнолітні, раніше не мали проблем із законом. Свою провину визнають, кажуть, що під час скоєння злочину перебували в стані алкогольного сп’яніння.

За такий злочин законодавством передбачено позбавлення волі терміном від чотирьох до шести років.

Слідство у справі триває.