Слідчого податкової міліції затримали за хабарництво

Донецьк. 23 вересня. УНІАН. Прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу проти старшого слідчого Макіївської податкової міліції за фактом вимагання й отримання хабара.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні зазначається, що проведеною перевіркою було встановлено, що підозрюваний керував слідчою групою, яка проводила обшук в офісному приміщенні одного з макіївських ТОВ. Під час обшуку старший слідчий почав вимагати у директора фірми хабар у розмірі 8 тис. доларів США. За це він обіцяв не вилучати оргтехніку, печатку, штампи й документи фінансово-господарської діяльності. Ввечері цього ж для директор передав підозрюваному частину суми в розмірі 5 тис. грн.

За день підозрюваний зустрівся з іншим підприємцем, який теж повинен був передати працівнику податкової міліції хабар у розмірі 3 тис. доларів США. В ході зустрічі з`ясувалося, що всієї суми у підприємця в наявності не виявилось, тому підозрюваний погодився перенести передачу грошей на інший термін.

У матеріалах дослідчої перевірки було достатньо даних, що вказували на наявність у діях старшого слідчого податкової міліції кваліфікуючих ознак злочину.

Прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 КК України («Отримання хабара»). Підозрюваного затримано. Наразі йому обирається запобіжний захід.

Розслідування кримінальної справи проводить відділ прокуратури області з розслідування злочинів із ознаками корупції.