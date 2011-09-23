Міністр юстиції України відвідає Грузію

Київ. 23 вересня. УНІАН. Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ відбув з робочим візитом до Республіки Грузія з метою вивчення досвіду державних реформ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Зокрема, під час візиту плануються зустрічі з найвищими посадовими особами органів юстиції та вищих судів з метою обговорення досвіду Грузії у сфері боротьби з корупцією, надання адміністративних послуг, судової реформи.

Крім того, 23 вересня міністр юстиції України візьме участь в міжнародній конференції, яка організовується Міністерством юстиції Грузії, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Європейською Комісією. і присвячується питанням боротьби з корупцією та підвищенню ефективності державних органів в процесі надання адміністративних послуг.

У рамках проведення конференції передбачені двосторонні зустрічі з керівництвом Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Верховного Суду та Конституційного Суду Грузії з метою обміну досвідом щодо реалізації адміністративної, судової реформ та реформи кримінальної юстиції.