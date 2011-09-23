Міліція запобігла бійці під час акції на Михайлівській площі

Київ. 23 вересня. УНІАН. Столична міліція попередила спроби провокацій з боку футбольних хуліганів, які також брали участь у студентській акції на Михайлівській площі в Києві. Нікого з учасників акції протесту не затримано.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, у п`ятницю близько сотні осіб зібралися на Михайлівській площі. Організатором акції виступила Київська незалежна профспілка ”Пряма дія”.

Серед присутніх, як підкреслили в главку, близько 20 осіб – молоді люди в масках. Це активні учасники руху «ультрас», так звані футбольні хулігани.

Співробітники міліції попередили учасників акції, що серед них є такі люди, на що отримали відповідь, що організаторам про це відомо, й ці люди прийшли підтримати студентів.

”Поки проводилися ці переговори, молоді люди в масках спробували рушити Михайлівською площею у бік Хрещатика й спровокувати співробітників міліції, тобто були спроби влаштувати бійку. Але цю спробу було припинено, міліція не піддалася на провокацію”, - підкреслили в главку.

Міліція попередила учасників акції, що в разі неправомірних дій протестувальників буде притягнуто до відповідальності.

В управлінні зв`язків із громадськістю підкреслили, що студентів серед присутніх - не більше 20%, а решта - так звані ”політичні заробітчани”.

Нікого з учасників акції затримано не було.