Представники країн ГУАМ обговорили, як боротися з корупцією

Київ. 23 вересня, УНІАН. Представники країн ГУАМ обговорили в Києві питання боротьби з корупцією і відмиванням грошей.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, 22-23 вересня в Секретаріаті організації в Києві під головуванням грузинської сторони відбулося 5-те засідання Робочої підгрупи по боротьбі з корупцією і відмиванням грошей (РПГ-КОГ) Робочої групи по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю і поширенням наркотиків (РГБТОЗ).

Делегації обмінялися інформацією про зміни в національному законодавстві, оперативній ситуації і виконанні компетентними органами завдань у сфері боротьби з корупцією і відмиванням грошей.

Під час засідання обговорювалися питання імплементації проектів, здійснюваних за підтримки США, у сфері боротьби з корупцією спільно з Антикорупційною мережею для Східної Європи і Центральної Азії (АКМ) Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), і в сфері боротьби з відмиванням грошей, а також виявлення і конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з Управлінням ООН з питань злочинності і наркотикам (ЮНОДК).

Робоча підгрупа підтримала пропозиції щодо розширення прямих каналів зв`язку між відповідними міністерствами і відомствами держав-членів ГУАМ як на національному, так і регіональному рівнях.

Крім того, були розглянуті питання розвитку двосторонньої і багатобічної співпраці країн ГУАМ, зокрема, у сфері обміну інформацією, включаючи оперативний рівень. За підсумками засідання був підписаний Протокол.

Чергове засідання РПГ-КОГ планується провести в березні 2012 року.