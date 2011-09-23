Віце-мер Одеси Ільченко знаходиться у Київському СІЗО

Одеса. 23 вересня. УНІАН. Низку посадовців Одеської міськради, зокрема віце-мера Миколу ІЛЬЧЕНКА, затримано співробітниками правоохоронних органів за підозрою в корупції.

Як зазначається в оприлюдненому сьогодні повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області, кримінальну справу, порушену Генпрокуратурою України за фактом отримання хабара посадовцями Одеської міськради, згідно з ознаками ч.3 ст. 368 (отримання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України, 23 вересня прийнято до провадження.

Водночас адвокат М.ІЛЬЧЕНКА Вадим ДИМНІК на екстрено скликаному брифінгу у мерії уточнив, що у затриманні його підзахисного брали участь представники Генеральної прокуратури і Головного управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Києві. Сьогодні вночі, близько 0:30, вони вивели М.ІЛЬЧЕНКА з кабінету і відбули в невідомому напрямі.

За словами адвоката, слідчі дії веде оперативно-слідча бригада на чолі зі старшим слідчим при Генеральному прокурорі України.

Адвокат додав, що йому не надали «жодних даних про підзахисного і не дозволили з ним зустрітися, що є грубим порушенням процесуальних норм».

Зараз М.ІЛЬЧЕНКО знаходиться у Київському СІЗО у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи.

За даними джерел у прокуратурі, припинення діяльності підозрюваних в економічних злочинах готувалося майже чотири місяці.

У свою чергу, міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ заявив, що вважає затримання чиновників, зокрема тимчасово виконуючого обов`язки віце-мера М.ІЛЬЧЕНКА, «вміло розіграною провокацією».

Разом з віце-мером Одеси з питань транспорту і екології М.ІЛЬЧЕНКОМ також затримано директора комунального підприємства «Узбережжя» Олега КУХТЕЯ і депутата міськради від Партії регіонів Олега ГОЦУЛЯКА - члена комісії з морегосподарського комплексу міськради.

За даними ЗМІ, окрім М.ІЛЬЧЕНКА правоохоронці мали намір також притягати до відповідальності ще двох віце-мерів Одеси, але ті обидва перебувають за межами України.

